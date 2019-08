حمل عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، المجتمع الدولي مسؤولية كل الجرائم التي ترتكبها حكومة الوفاق، معتبرا أن المجتمع الدولي هو من ورط الليبيين في هذه الحكومة التي وصفها بالفاشلة.

وطالب امغيب في تدوينة له عبر صفحته في موقع الفيسبوك ،اليوم، المجتمع الدولي بالتحرك سريعا لتصحيح كل الأخطاء التي ارتكبها بحق الشعب الليبي وعلى رأسها سحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج، ورفع حظر التسليح عن الجيش.

