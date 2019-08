أقيمت بمدينة بنغازي اليوم وقفة احتجاجية لمعلمي بنغازي طالبوا فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري بتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2018، الذي ينص على رفع المرتبات.

المعلمون الذين احتجوا أمام مصرف ليبيا المركزي بمنطقة الهواري ببنغازي، هددوا بالاعتصام وعدم البدء في الدراسة العام القادم إذا لم يتم تحقيق مطالبهم.

