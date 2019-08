أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قرارا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.

وجاء في المادة الأولى من القرار أن يعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة بحيث يكون شعبان بسيبسو رئيسا لمجلس الإدارة، وكل من عبدالرزاق زريبة ومحمد عوض وأحمد عبد الله وفرج الفرجاني أعضاء.

