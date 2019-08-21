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حملة على المحلات التجارية لإدارة حماية الطاقة الكهربائية بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 21 أغسطس 2019  (وال) – شنت اللجنة التابعة لإدارة حماية الطاقة الكهربائية بنغازي حملة على المحلات التجارية في منطقة الكيش .

وتأتي هذه الحملة بناءاً على توجيهات مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بنغازي الرائد أيمن هويدي .

وأوضحت الإدارة في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن أغلب المحال تقوم بعمل توصيلات كهربائية غير شرعية، إضافة إلى الديون المتراكمة عليهم لشركة الكهرباء .

وأكدت الإدارة أنه تم تنبيه أصحاب المحال بعدم إرجاع التيار الكهربائي إلا بعد تسوية أوضاعهم المالية مع الشركة العامة للكهرباء، محذرة من يخالف القوانين بتحمل المسؤولية القانونية . (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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