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موظفو الشرارة يحتجون على استمرار اختطاف زميليهما

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم عدد من المستخدمين في حقل الشرارة النفطي، وقفة احتجاجية، ألقوا خلالها بيانا طالبوا فيه بالإفراج عن زميليهما المخطوفين منذ العام الماضي.

كما طالب المحتجون بالقرار رقم 246 الصادر منذ 2013، والذي ينص على زيادة المرتبات بنسبة 67 في المئة، مبينين أن زيادة المرتبات تزيد من عجلة الإنتاج في مختلف مواقع إنتاج النفط.

وأقدم مسلحون في يوليو من العام 2018، على اختطاف اثنين من موظفي حقل الشرارة أحدهما يحمل الجنسية الرومانية، بعد أن اقتحموا المحطة 186 التابعة للحقل.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في يناير الماضي، استمرار اختطاف المستخدمين.

الجدير بالذكر أن حقل الشرارة ينتج ما يقارب 300 ألف برميل يومياً، لكن الحقل يتعرض لاعتداءات متكررة من جماعات مسلحة تتسبب في انخفاض الإنتاج بشكل كبير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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