اشتعال محاور القتال بالعاصمة طرابلس.. وهذه تفاصيل اشتباكات الاربعاء

اشتعلت محاور القتال بالعاصمة طرابلس من جديد بعد هدوء نسبي ومناوشات متقطعة استمرت منذ اعلان القبول بالهدنة التي اقترحها المبعوث الأممي خلال عيد الاضحى، وعاود دوي الاشتباكات العنيفة لعدد من المحاور اليوم بعد وصول تعزيزات وأسلحة جديدة لقوات الوفاق وكذا دفع الجيش الوطني لمزيد من التعزيزات العسكرية لمحاور القتال.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان ان الاشتباكات المسلحة مستمرة بالاسلحة المتوسطة في محوري الخلاطات ومنطقة الخلة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن الاشتباكات القوية تسمع ايضا بالقرب من منطقة مشروع الهضبه.

كما لا تزال الاشتباكات تسمع في المحور الاكثر اشتعالاً في منطقة السبيعة، حيث اعلنت قوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق أنها شنت بالمنطقة هجوما قويا منذ صباح الاربعاء، معلنة أنها تسعى للسيطرة على المنطقة بالكامل وفقا لتصريحات الناطق الرسمي لها، مؤكدة سيطرتها على عدد من المواقع بالمنطقة.

وعلى الرغم من ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى أن قوات الوفاق حققت تقدماً بالمنطقة، إلا أن قوات الجيش استعادة السيطرة عليها بعد وصول تعزيزات ضخمة.

وسُمع في اشتباكات اليوم دوي الاسلحة الثقيلة بالمدافع والقذائف الصاروخية وصواريخ الغراد بعدد من المحاور.

وقالت مصادر اعلامية ومحلية، أن اشتباكات اليوم أدت إلى سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح بين الطرفين، فيما لم تعلن عن اي احصائيات رسمية حول الأمر.

بدورها، أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، تكبيد قوات الوفاق بمنطقة السبيعة خسائر بشرية كبيرة، إضافة إلى خسائر في العتاد، بعد محاولاتهم التقدم والهجوم على تمركزات الوحدات العسكرية.

وأضافت الشعبة في منشور لها أن القوات المسلحة استطاعت تدمير تمركزات الوفاق وضرب تحصيناتهم في الخطوط الأمامية بمحور العزيزية، مشيرة إلى أن سلاح الجو شن غارات جوية مكثفة، واستهدف مواقع وتمركزاتهم بضربات دقيقة، وأن حالة من الفوضى والهلع قد عمت صفوف هذه المجموعات.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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