هربا من النزاعات الفوضى.. قصة 3 شباب ليبيين أنقذتهم الأقدار

ما زال البحر ومخاطره أفضل من ليبيا الغارقة في أتون الفوضى والنزاعات في نظر ثلاثة شبان ليبيين أنقذتهم منظمتا “أس أو أس” مديتيرانيه وأطباء بلا حدود عندما كانوا في مركب متهالك.

جلس كل من صلاح وخليل وابراهيم الذين تتفاوت اعمارهم بين 19 و22 عاما، في إحدى زوايا السفينة أوشن فايكينغ التي ما زالت تنتظر مرفأ تنزل فيه 356 مهاجراً أُنقذتهم، بعض منهم قبل عشرة ايام ليس إلا.

اعتاد الشبان الثلاثة الجلوس في ركن من جسر السفينة الكبيرة الحمراء ونادرا ما يخالطون المهاجرين الآخرين الآتين من السودان والتشاد واريتريا والسنغال، ومن ساحل العاج ايضا، هربا من عمليات التعذيب والتجاوزات المرتكبة ضدهم في ليبيا التي أتى القسم الأكبر منهم للعمل فيها.

