الحكومة الموقتة توافق على إنشاء سور لجامعة الأبيار بقيمة 2 مليون دينار

وافقت الحكومة الموقتة على إنشاء سور لجامعة الأبيار بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون دينار ليبي، وإنشاء قاعة الوطن للمؤتمرات والندوات بقيمة تقديرية بلغت 2 مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانين ألف دينار ليبي.

كما وافقت الحكومة الموقتة على صيانة 5 مدارس بالبلدية وهي مدرسة عقبة بن نافع، ومدرسة عطية النايض، ومدرسة عمر بن عبد العزيز، ومدرسة المرحوم علي الشرع، بالإضافة إلى صيانة المبنى الإداري لمراقبة الخدمات التعليمية الأبيار، وتنفيذ الدراسة المقدمة لازدواج مدخلي مدينة الأبيار (الشرقي والغربي) بكافة مرافقه وخدماته.

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وجاء الإعلان عن هذه المشروعات بعد عقد اجتماع بين رئيس الحكومة عبد الله الثني والنائب علي القطراني، ورئيس المجلس التسييري لبلدية الأبيار محمد عثمان محمد ومجموعة من المسؤولين بالبلدية، وفقًا للصفحة الرسمية للحكومة الموقتة على «فيسبوك».

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