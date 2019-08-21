السراج يعقد مجلسا موسعاً لبحث ملف النفط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مساء الأربعاء مع كل من وزير التخطيط السيد الطاهر الجهيمي ووزير المالية السيد فر ج بومطاري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط السيد مصطفى صنع الله، ورئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السيد علي محمود لبحث ملف النفط واحتياجاته.

وقال المجلس الرئاسي إن الاجتماع تناول “الاستثمار في قطاع النفط، وتنفيذ خطط لتطويره بشكل فعال ليحقق القطاع عوائد مالية إضافية تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني بمجالاته المختلفة، وتحسين وتطوير قطاع الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع التنمية والاعمار بمختلف مناطق ليبيا”.

كما تناقش الحضور حول تدبير تمويل إضافي للمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة القادمة لتنفيذ هذا التوجه، “واتفق خلال الاجتماع على تحديد ميزانية اعتبارية لتبدأ المؤسسة، الاستثمار في القطاع الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية في بلادنا، ولتتمكن المؤسسة من رفع الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، وأداء مهامها الشاملة لعمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية، وكافة خطط التطوير خلال السنوات القادمة.”

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