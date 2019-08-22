صحة الوفاق تستلم طائرة إسعاف أميركية الصنع

التقى وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق”محمد هيثم عيسى” مع رئيس جهاز الإسعاف الطائر “فتحي ناجي” وفريق الإسعاف الطائر، بعد وصولهم إلى مطار معيتيقة على متن إحدى طائرات أسطول جهاز الإسعاف الطائر التي تمت صيانتها.

يشار إلى أن الطائرة الأميركية الصنع cessna citation 560XL وصلت إلى ليبيا عصر أمس قادمة من مطار “لوكا” بمالطا بعد أن خرجت عن الخدمة عام 2014 بسبب توقف إجراء الصيانة الدورية لها وعدم صرف تكاليف الصيانة-حسب ماورد في الصفحة الرسمية لوزارة الصحة .. ويتوقع أن تدخل الطائرة الثالثة المملوكة لجهاز الإسعاف الطائر إلى الخدمة منتصف شهر سبتمبر الجاري بعد استكمال صيانتها-حسب نفس المصدر.

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