قوات حكومة الوفاق تعلن إحرازها تقدما عسكريا جنوب طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ومقرها طرابلس، اليوم الأربعاء، أنها أحرزت تقدما عسكريا في بلدية أسبيعة جنوب العاصمة، وفقا للمتحدث باسم قوات الحكومة، مصطفى المجعي.

وقال مصطفى المجعي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “قواتنا أحرزت تقدما عسكريا في محور أسبيعة، وسيطرنا على مواقع هامة أبرزها معهد الطيران ونقاط متقدمة كانت تحت سيطرة قوات (المشير خليفة) حفتر”.

وأضاف: “كانت معارك اليوم في بدايتها شرسة، قبل انهيار قوات حفتر بسرعة، وتكبيد وحداتنا العسكرية خسائر كبيرة في آلياتهم”، مشيرا إلى مقتل 20 من قوات المشير حفتر إضافة إلى إصابة العشرات.

وبخصوص خسائر قوات حكومة الوفاق، صرح المتحدث بأنها فقدت سبعة عناصر.

وبحسب ما نقلته عدسة الوكالة الفرنسية، فقد تم رصد تجمعات متفرقة لـ “قوات الوفاق” في مواقع في أسبيعة، كما أظهرت الصور أعمدة الدخان تتصاعد في عدة مواقع.

من جهتها، أكدت القوات الموالية للمشير حفتر الهجوم، مشيرة إلى أنها ردت عليه.

وأوضحت شعبة “الإعلام الحربي” التابعة لقوات “الجيش الوطني الليبي” في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن “خسائر بشرية تكبدتها مجموعات مسلحة بمنطقة أسبيعة، بعد محاولتها التقدم والهجوم على تمركزات الوحدات العسكرية”.

وتواصل قوات المشير خليفة حفتر منذ 4 أبريل هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، وتسببت المعارك التي دخلت شهرها الخامس بسقوط نحو 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما اقترب عدد النازحين من 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

المصدر: أ ف ب