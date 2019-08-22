“سبها الطبي” يُجَهز قافلة إغاثة لنازحي مرزق

شرعت إدارة مركز سبها الطبي في البدء في تجهيز قافلة طبية متكاملة سترسل من قبل المركز إلى مخيم نازحي مدينة مرزق في سبها.

وسيرافق فريق طبي متكامل بكامل التجهيزات، لتقديم الخدمات الصحية للنازحين .بعد ما قامت إدارة المركز وفريق طبي مصاحب لها بزيارة مواساة لأهالي مخيم النازحين جراء الأحداث المسلحة المندلعة على مستوى بلدية مرزق.

واجتمع مسؤولو المركز مع رئيس لجنة الأزمة ببلدية مرزق، لمناقشة وتقييم الأوضاع الصحية للأهالي والوقوف على احتياجاتهم .

وتواصل المركز مع وزير الصحة بحكومة الوفاق، الدكتور سعد عقوب، بخصوص ما يحتاجه المركز لتلبية المتطلبات الطبية للنازحين خلال هذه الفترة ، حيث أكد الوزير على أن الوزارة ستقوم بتوفير كل الإحتياجات،مشدداً على ضرورة توفير كل الرعاية الصحية اللازمة قدر المستطاع للنازحين .

وتتابع الوزارة بإشراف الوزير شخصياً-حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمركز سبها – الشأن الطبي والخدمات الطبية المقدمة من قبل المركز منذ بداية الاعتداءات في مرزق.

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