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تعاون الجوف للتقنية النفطية مع “إكس لوغ” الفرنسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع وفد من شركة اكس لوغ الفرنسية يرأسه المدير الفني للشركة ومهندس التركيبات مع إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية ويمثلها المهندس عبدالرحمن العمامي عضو لجنة الإدارة كما حضر اجتماع العمل بين الشركتين المهندس سليمان جبيل مدير إدارة العمليات والمهندس خالد العروش مدير إدارة المواد.

تناول الاجتماع مناقشة بعض الأمور الخاصة بالطلبيات ووضع خطة لتركيب المعدات الواصلة حديثاً لتطوير المعامل الموردة من شركة اكس لوق في السنوات الماضية.

كما تم مناقشة إمكانية توريد معامل جديدة لزيادة القدرة على تقديم الخدمات للشركات المشغلة ومتابعة الأمور الفنية التي من شأنها زيادة حجم التعاون بين الشركتين في مجال المعامل الجيولوجية وتطوير المعدات وزيادة كفاءة وتدريب المهندسين الليبيين من خلال برامج تدريب مكثفة ستعقد في الفترة القريبة المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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