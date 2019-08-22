مصادر تنشر حصيلة لقتلى قوات الجيش الوطني في اشتباكات السبيعة – اسماء

نشرت مصادر مطلعة حصيلة لقتلى القوات المسلحة بالجيش الوطني في المعارك التي شهدتها منطقة السبيعة الاربعاء والتي شهدت أعنف الاشتباكات منذ إنتهى هدنة عيد الاضحى .

وبحسب المصادر فإن الاشتباكات التي اندلعت في منطقة السبيعة خلال الهجوم الذي شنته قوات الوفاق على المنطقة، قد أسفر عن مقتل 6 عناصر من قوات الجيش الوطني.

وفيما يلي اسماء القتلى بحسب ذات المصادر:

▪︎الشيخ فايز الزلاوي ( ابو عبدالله الزلاوي ) كتيبة 210

▪︎ فوزي سالم الرتيوي – اللواء 106

▪︎ ناصر طارق بوعازه – اللواء 106

▪︎ فيصل فرج العقوري من بنغازي

▪︎سامي الكاديكي من بنغازي

▪︎يونس القطراني (الكيلو).

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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