نفط ليبيا محور اجتماع السراج بوزارء ومسؤولي هيئات سيادية

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج -في اجتماع موسع لبحث ملف النفط واحتياجاته- مع وزير التخطيط بحكومة الوفاق الطاهر الجهيمي ووزير المالية فرج بومطاري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

ركز المجتمعون على الاستثمار في قطاع النفط، وتنفيذ الخطط لتطويره بشكل فعال ليحقق القطاع عوائد مالية إضافية تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني بمجالاته المختلفة، وتحسين وتطوير قطاع الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع التنمية والاعمار بمختلف مناطق ليبيا-حسب ما أورده المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على صفحته الرسمية.. ونوقش في الاجتماع تدبير تمويل إضافي للمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة المقبلة لتنفيذ هذا التوجه.

ورشح عن الاجتماع اتفاق على تحديد ميزانية اعتبارية لتبدأ المؤسسة الاستثمار في القطاع ، ولتتمكن المؤسسة من رفع الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، وأداء مهامها الشاملة لعمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية، وكافة خطط التطوير خلال السنوات المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية