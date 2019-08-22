((بالصور))-مدرسة المشاة بالمرج تحتفي بتخريج آمري السرايا

شهدت مدرسة المشاة والتعبئة بمدينة المرج –التابعة لإدارة التدريب بالجيش الوطني – حفل تخرج للضباط المتدربين ضمن دورة “آمر سرية مشاة” بعد أن قضوا بنجاح فترة الدورة التي استمرت لــ 6 أشهر.

حضر مراسم حفل التخريج مدير إدارة التدريب اللواء رمضان بوعائشة وعدد من الضباط المعلمين “أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة” وعدد من ضباط إدارة التدريب ووحدات وهيئات أخرى.

وتوج الحفل بتكريم الخريجين الخمسة الأوائل المتفوقين بالدورة التي يرشح لها عادةً الضباط من رتبة نقيب ومافوق، يدرسون خلالها الخطط الحربية والمواد الميدانية التي تؤهلهم لمهمة قيادة سرية مشاة .. وتأتي هذه الدورة ضمن مساعي تطوير القوات المسلحة لأدائها العسكري الميداني وتخريج كفاءات من الضباط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية