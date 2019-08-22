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وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد اللجنة الفرعية للامتحانات في تاجوراء

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تفقد وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز بحكومة الوفاق، محمد أبو بكر، اللجنة الفرعية للامتحانات النهائية بمنطقة تاجوراء؛ لمتابعة سير الامتحانات لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

واطلع أبو بكر،على سير العملية، وحضور الملاحظين والمراقبين والإداريين، وأوضاع الطلاب النازحين، كما استمع لملاحظات الطلاب، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وشملت الجولة زيارة قاعات لجان الامتحانات في كل من مدرستي 24 ديسمبر والقلعة، إضافة لكلية الشريعة، وقد شدد أبو بكر على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور إلى قاعات الامتحانات، وتوفير البيئة الملائمة للطلاب؛ حتى يتمكنوا من إجراء امتحاناتهم.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • كيف يعهد لكلب خائن وزارة تعليم. دمر ليبيا و بنيتها التحثيه هذا الفاسد عبد الجليل العميل الذي اعطي الاحذاثيات للناتو. ؟ و كيف سيكون هذا الجيل في المستقبل ؟ و لكنك يا خنزير لن تفلت من العقاب أينما كنت يا حقير باذن الله جايتكم ايام سودا نودا انت و الذيوث شيبة النحس سياله اكبر فاسد

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