داخلية الوفاق تبحث سير العمل داخل مصلحة الجوازات

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس الأربعاء، برئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب جمعة غريبه ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، وبحضور رئيس قسم الجنسية ورئيس مكتب الإصدار الخارجي بمصلحة الجوازات والجنسية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، مناقشة موضوع الجنسية وسير العمل داخل مصلحة الجوازات وكما تم التطرق لموضوع المنظومة العشرية ومنظومة ترقية النظام، والوقوف على سير العمل داخل مصلحتي الجوازات والجنسية والأحوال المدنية وحلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم المصلحتين.

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