“السراج” يتفق مع وزرائه على تحديد ميزانية للاستثمار في قطاع النفط

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج على تحديد ميزانية اعتبارية لتبدأ المؤسسة الوطنية للنفط الاستثمار في القطاع، ولتتمكن المؤسسة من رفع الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، وأداء مهامها الشاملة لعمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية، وكافة خطط التطوير خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء أمس الأربعاء، مع كل من وزير التخطيط الطاهر الجهيمي ووزير المالية فرج بومطاري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

وتناول الاجتماع الاستثمار في قطاع النفط، وتنفيذ خطط لتطويره بشكل فعال ليحقق القطاع عوائد مالية إضافية تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني بمجالاته المختلفة، وتحسين وتطوير قطاع الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع التنمية والاعمار بمختلف مناطق ليبيا.

وجرى نقاش مستفيض حول تدبير تمويل إضافي للمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة القادمة لتنفيذ هذا التوجه.

