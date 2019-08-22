المحجوب: سلاح الجو يُسيطر على سماء ليبيا  

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، أن المجموعات المُسلحة التابعة للوفاق بدأت تفشل في إقناع الشباب بالقتال في صفوفها، وهو ما دفعها للاستعانة بمن وصفهم بـ”المرتزقة التشاديين”

المحجوب أشار في تصريحات لوكالة “العين الإخبارية” إلى أن مُقاتلات سلاح الجو أصبحت تُسيطر على كامل سماء البلاد، بدليل سلسلة الغارات الجوية التي نفذتها مُؤخراً على مواقع متفرقة تتبع قوات الوفاق، وأسفرت عن تدمير مواقع انطلاق الطيارات التركية المُسيّرة.

وحول أوضاع الطرف الآخر عقب هذه التطورات العسكرية، قال العميد خالد المحجوب إن قوات الوفاق تلفظ أنفاسها الأخيرة، حتى إنها صرفت مبالغ كبيرة للحصول على دعم المرتزقة التشاديين، في مُحاولة يائسة لتدعيم صفوفها بالمُقاتلين.

وكانت عضو المجلس البلدي مرزق عتيقة بشير قد كشفت في تصريحات لـ218 مُهاجمة مجموعات تتبع المعارضة التشادية مصحوبة بالتبو الليبيين لمرزق، مُشيرة إلى أن القوة المهاجمة ترفع شعار قوة حماية الجنوب التي تتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وسبق أن اتهم عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، حكومة الوفاق بتمويل ودعم عصابات إرهابية بينها عناصر تشادية الأصل، تشن هجوماً مُسلحاً على المدينة منذ نحو أسبوعين، أسفر عن تهجير مئات السُكان.

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