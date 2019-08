وكيل صحة الوفاق يلتقي رئيس جهاز الإسعاف الطائر

المتوسط:

التقى وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد هيثم عيسى” رئيس جهاز الإسعاف الطائر الكابتن “فتحي ناجي” وفريق الإسعاف الطائر، بعد وصولهم إلى مطار معيتيقة على متن الطائرة cessna citation 560XL إحدى طائرات أسطول جهاز الإسعاف الطائر التي تمت صيانتها.

يشار إلى أن الطائرة الأمريكية الصنع cessna citation 560XL وصلت إلى ليبيا عصر اليوم قادمة من مطار “لوكا” بمالطا بعد أن خرجت عن الخدمة عام 2014 بسبب توقف إجراء الصيانة الدورية لها وعدم صرف تكاليف الصيانة.

ويتوقع أن تدخل الطائرة الثالثة المملوكة لجهاز الإسعاف الطائر إلى الخدمة منتصف سبتمبر الجاري بعد استكمال صيانتها.

