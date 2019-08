إطلاق سراح العمال المختطفين في ليبيا

المتوسط:

قال أحد أقارب عمال المنيا الـ 5 المحتجزين في ليبيا أنه تلقى اتصالا من مصادر موثوقة تؤكد أنه تم فك احتجازهم عصر اليوم الأربعاء، دون الإدلاء عن العناصر التي كانت تحتجزهم.

ولفت أن المحتجزين الـ6 من بينهم 5 أبناء عمومة قاموا بالاتصال عن طريق الفيديو كول بذويهم في المنيا ليؤكدوا لهم أنهم وصلوا إلى مسكنهم الكائن في ليبيا.

وفي سياق متصل عمت قرية ساقية داقوف الفرحة عقب وصول نبأ فك احتجاز أبنائهم في ليبيا.

وكانت عناصر مجهولة احتجزت 6 عمال مصريين من أبناء مركز سمالوط داخل الأراضي الليبية.

