صحة المؤقتة تبحث توفير احتياجات مراكز مكافحة الأمراض

عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اجتماعا موسعا مع مدراء فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لمتابعة سير العمل بفروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومعرفة العراقيل التي تواجه المراكز في أداء عملها.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض كافة الأنشطة التي تقوم بها المراكز في مكافحة الأمراض والأوبئة في البلاد والبرامج الذي يشرف عليها ومدى استعداد المركز الوطني في مجابهة أي طارئ وبائي قد يحدث بالبلاد، إضافة إلى مناقشة جملة من المواضيع والتي كان أهمها العراقيل التي تواجه عمل فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في أداء مهامه المنوطة به في القضاء على الأوبئة والأمراض، مبينا طريقة عمل المركز الوطني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من قلة الإمكانات المادية واللوجستية.

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