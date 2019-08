“عقوب” يبحث سبل توفير احتياجات فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض

المتوسط:

أكد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب إن الوزارة ستتجه إلى تحسين عمل فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصولًا إلى مستوى أداء أفضل يلبي احتياجات المواطن، كونه خط الدفاع الأول على صحة المجتمع والتي ستبدأ الوزارة العمل عليها خلال الأيام القادمة.

وشدد الوزير خلال اجتماعه مع مدراء فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، على أهمية النهوض بدور فروع المركز الوطني مطالبآ بضرورة تكليف منسق للفروع مع الوزارة وتم الاتفاق علي تسميه السيد عطية فرج يوسف المنفي .

كما الاتفاق والتنسيق المباشر مع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العدوي بالوزارة الدكتور حسين العوامي بشان التواصل المستمر وإحالة التقارير الشهرية وبشكل دوري لتقييم الموقف العام .

وأصدر عقوب تعليماته العاجلة بإعداد المقايسات الفنية للصيانات العاجلة لفروع المركز الوطني وإحالتها للوزارة بقيمه تقديرية تقدر “55,000” الف دينار ليبي، مطالبا كافة الفروع بإعداد الطلبيات بالاحتياجات الفعلية من الأدوية التخصصية والمستلزمات الطبية متعهدا بتوفيرها عن طريق جهاز الامداد الطبي الرئيسي، مشددا على أهمية التخطيط الجيد لتفادي نقص بنود الإمداد الطبي وخصوصًا عند الأزمات.

كما تم الاتفاق علي صيانة الاجهزة والمعدات الطبية العاطلة و توفير عدد من التجهيزات الطبية الحديثة و تفعيل عمل شركات النظافة او العمل عن طريق التسيير الذاتي لبرامج النظافة والبستنة .

كما تعهد وزير الصحة في ختام الاجتماع بصرف قيمه ماليه لفروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لحل كافة المختنقات الطارئة لتسيير العمل اليومي وتحسين جودة الاداء .

