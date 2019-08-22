حرائق ضخمة بالأمازون تغرق ساوباولو في الظلام

العنوان_ساوباولو

اندلعت حرائق ضخمة في غابات الأمازون المطرية في البرازيل، حيث قال مراقبون إن المنطقة التي توصَف بأنها إحدى أهم الرئات التي يتنفس منها العالم، تحترق بمعدل قياسي.

وكانت الحرائق كبيرة للغاية وكثيرة لدرجة أن الدخان يمكن رؤيته من الفضاء، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي خلال النهار في مدينة ساو باولو يوم الاثنين، على بعد أكثر من 2700 كيلومتر. وحلّ الظلام على أكبر مدينة في البرازيل بعد ظهر يوم الاثنين 19 أغسطس (آب) الحالي، عندما واجه الدخان الناجم عن حرائق الأمازون الهائلة موجة باردة في الجو، ما أدى إلى تشكل طبقة من الضباب.

ونقلت الرياح القوية دخان حرائق الغابات لمسافة مئات الأميال، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية. ورصد مركز أبحاث الفضاء البرازيلي (INPE) حوالى 73 ألف حريق هذا العام، ما يمثل زيادةً بنسبة 83 في المئة خلال 12 شهراً، وفقاً لوكالة رويترز.

وأعلنت ولاية أمازوناز البرازيلية حالة الطوارئ، لمواجهة الحرائق التي غالباً ما تكون نتيجةً لموسم الجفاف، لكنها أيضاً قد تنتج أحياناً كثيرة أخرى عن ممارسة إزالة الغابات لفتح أراضٍ أمام تربية الماشية إذ تلقى اللحوم البرازيلية رواجاً في الأسواق العالمية، وبفعل زيادة قطع الأشجار لأغراض أخرى بشكل غير قانوني وسريع، تختفي الأمازون بمعدلات قياسية.

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