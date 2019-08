قريبا.. تفعيل معاهد تنمية القوي العاملة الطبية

المتوسط:

التقي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب صباح اليوم الأربعاء خلال اجتماع موسع عقده بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة الصحة بالبيضاء مع مدراء إدارات الخدمات الصحية بالبلديات بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي وبالاضافة الي حضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب بديوان لمراجعة ما تم تنفيذه وفقآ لاستراتيجية وزارة الصحة باعلان عام 2019 عامآ للرعاية الصحية الاولية بالبلاد.

حيث نوقشت خلال الاجتماع جملة من المواضيع كان أهمها ما تم تخصصية من قبل وزارة الصحة لعام 2019 في الباب الثاني وميزانية التحسين والتطوير واليه أوجه صرفها علي تطوير الخدمة و وضع الخطط الكفيلة لتنفيذها وفقا الاستراتيجية ورؤيه واهداف الوزارة.

وشدد عقوب خلال الاجتماع علي الدور المناط بمدراء الخدمات الصحية مسؤلي الرعاية الصحية الأولية بالمناطق والبلديات في تنفيذ سياسه الوزارة الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الطبية الأساسية من خلال عدة تدابير، منها تنفيذ الخطه الاستراتيجية فضلا عن تعزيز الخدمات الصحية الأولية من خلال متابعة تطوير العمل بالمرافق الصحة الأولية بهدف تحسين الاستقبال والتكفل الملائم بمستعملي هذه الخدمات.

وأكد وزير الصحة خلال إلقاء بان الوزارة بلورت مشروعاً متكاملاً لبناء الرعاية الصحية الأولية وتفعيل برامج الاعلام والتوعية والتثقيف الصحي وبرامج التدريب والجودة ومكافحة العدوي وإعادة ترتيب الهرم وفقا للنظام الصحي حيث تهدف الى تقديم الخدمات الطبية والصحية الشاملة والمتكاملة بمستوى راق سواء من الناحية الوقائية أو العلاجية، هادفة من وراء ذلك إلى رفع المستوى الصحي بالمجتمع في إطار بيئة صحية يعيش فيها الجميع، بحيث تكون هذه الخدمات خط الدفاع الأول للمرضى، كما تعتبر القاعدة العريضة التي تقدم الدعم والمساندة للمستشفيات بالدولة كما تضمن تخفيف قوائم الانتظار بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية وتنظيم اجراءات التحويل بينها تفي بإحتياجات المواطنين.

وأضاف عقوب ان الرعاية الصحية الأولية بالبلاد تشتمل علي العديد من الخدمات الصحية التي يتم تقديمها من مركز لآخر طبقا للمستوي الذي يتبع له مركز الرعاية الصحية الأولية والكثافة السكنية والمعايير الجغرافي وفقا للتصنيفات وتقسيمات المتعارف عليها بالرعاية الصحية الأولية اضافة الي تقديم الأساس الجيد للبرامج الوطنية والعمل علي تطويرها ومن خلال التحديث المستمر وتحسين مستوي الجودة والسلامة استنادا الي كون نقطه الاتصال الصحية الأولي بالجمهور .

كما ناقش المجتمعون القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة التي تنظم عمل القطاع الصحي والمشاريع الصحية التي تم تنفيذها في مجال التوسعة والتطوير والإنشاء داخل البلديات واليه تنفيذها خلال عام 2019.

وأكد عقوب خلال الاجتماع علي ضرورة تفعيل معاهد تنمية القوي العاملة الطبية وتفعيل دور المفتش الصحي ومنحه صفة مامور ضبط القضائي وتفعيل دور طب الأسره وبحث العقبات التي تعيق عمل المنشآت الطبية والتأكيد على أهمية التواصل بين المرافق الصحية ووزارة الصحة.

