تطوير الإسعاف والطوارئ على طاولة اجتماع وزير الصحة

عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز الاسعاف والطوارئ .

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة الادارية لجهاز الاسعاف والطوارئ السيد سالم حسن الفرجاني وعضويه كلا من الدكتور فرج الجالي والدكتور صالح عبدالجواد والدكتور ابراهيم حسن وبالاضافة الي حضور مدير الشؤون الادارية لجهاز الاسعاف السيد محمد الغزالي لمناقشة معوقات سير العمل واحتياجات الجهاز بحضور مدير ادارة الشؤون الادارية والخدمات بالوزارة الاستاذ عبدالوهاب بوشوق.

واستعرض المجتمعون جملة من المواضيع أهمها خطة عمل الجهاز بالمنطقة الغربية والجنوبية واليه نقل المرضي والجرحي والمصابين خلف القوات المسلحة في محاربة الإرهاب بالعاصمة طرابلس والعصابات الإجرامية ببلدية مرزق من والي المستشفيات والمراكز التخصصية عن طريق البر او التي تتستدعي نقلها عن طريق الاسعاف الطائر الي داخل وخارج ليبيا .

كما شدد وزير الصحة خلال الاجتماع علي ضرورة الإسراع في تسويه اوضاع سائقين من رجال الاسعاف والطوارئ الذين وافتهم المنية اثناء تأدية مهام عملهم باعتبارهم شهداء الواجب وتشيد بجهودهم المخلصة في أداء واجبهم النبيل طيلة فترة عملهم وشكلوا بتضحياتهم أيقونة العمل الإنساني خلال مسيراتهم المهنية .

كما طالب وزير الصحة خلال الاجتماع ضرورة اعادة تمركز سيارات الإسعاف والطواري الي النقاط الثابتة بعد تحديد التمركزات الفعلية للسيارات، وإنشاء مباني خاصة لها بالقرب من البوابات الآمنية والتي تم توزيعها بعد استلامها على عدة مواقع متفرقة من البلاد على مدى أربع وعشرين ساعة باعتبارها مرتبطة بشكل مباشر عبر الأجهزة اللاسلكية مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان وزارة الصحة، والمحددة عبر الأقمار الصناعية بواسطة نظام “جي بي اس”.

كما ناقش وزير الصحة مع رئيس وأعضاء اللجنة الادارية لجهاز الإسعاف عدة أمور، منها الإعاشة والنظافة وسرعة إصلاح الأعطال للسيارات الموجودة بالورش في أسرع وقت ممكن

وفي ختام الاجتماع أشاد وزير الصحة بدور رئيس وأعضاء اللجنة الادارية لجهاز الاسعاف والطوارئ ورجال الاسعاف من سائقين ومسعفين و نجاح خطته في ادارة الازمه خلال عام 2019 التي قد يزيد الطلب عليها في الظروف الطارئة.

