الحويج يبحث خطة تطوير الخارجية مع مدراء الادارات السياسية

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، اجتماعا مع مدراء الادارات السياسية، بحضور وكيل الوزارة حبيب الميهوب، ومدير مكتب الوزير عبد الحميد المقيرحي.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع بحث عدة مواضيع هامة تهدف تطوير العمل بالوزارة من خلال إعادة تنسيب الموظفين على الادارات التي تحتاج إلى دعم سياسي وإداري، كما تم الاتفاق على تقديم خطة للتدريب وتأهيل الموظفين، بالإضافة إلى مناقشة اخر تطورات العلاقات الليبية مع دول العالم.

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