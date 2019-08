خطة قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا

المتوسط:

أفاد قسم الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن أجدابيا، بأنه قام اليوم الاربعاء رئيس قسم البحث الجنائي وأعضاء القسم بمجهودات خاصة وبعلاقات شخصية بتجميع مواد رصف الطريق القديمة من شوارع المدينة ليضعوها بالشارع الترابي المؤدي إلى القسم.

وكان المجلس التسييري اجدابيا، قد أهدى شهادة شكر وتقدير لمدير الأمن العميد الصادق مفتاح اللواطي، استلمها عنه رئيس مركز التدريب والناطق الرسمي للمديرية النقيب عمر بوبكر اشويقي، وذلك تقدير للجهود المبذولة من قبلهم لاستتباب الأمن داخل نطاق اختصاص مديرية أمن اجدابيا.

