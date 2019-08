جولة ميدانية لوزير “خارجية المؤقتة” بالمبنى الجديد بالبيضاء

المتوسط:

زار وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج، مقر الوزارة القيد الإنشاء في مدينة البيضاء.

وقام وزير الخارجية والتعاون الدولي بجولة ميدانية لمبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي القيد الإنشاء للوقوف على مراحل الانجاز في أعمال البناء الجارية في المبنى حيث شدد على ضرورة الاسراع في إتمام هذا الصرح الحضاري الجديد في الزمن المحدد لإنجازه مع مراعاة المواصفات الفنية للمبنى.

