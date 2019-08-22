موظفو حقل الفيل يستعدّون للاحتجاج على مرتباتهم

قال مهندس يعمل في حقل “أبو الطفل” النفطي في حديث لـ 218 إن العاملين في الحقل سينظمون وقفات احتجاجيّة متتالية حتى يتمّ تنفيذ مطالبهم المتمثّلة في تطبيق قرار زيادة مرتبات القطاع بنسبة (67%).

وشدّد المصدر ذاته على أن العاملين ليس لديهم أي نية لإغلاق وتعطيل الإنتاج، مشيرا إلى أن النفط يخص الليبيين كافة لكن مطالبهم ستستمر بشكل سلمي.

ويعود قرار الزيادة لعام 2013، إلا أنه تم تجميده بعد إغلاق الموانئ النّفطيّة حينها من قبل الجضران ما تسبّب في تعثّر تنفيذه لقلة الإيرادات.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنيّة للنفط صنع الله في وقت سابق أن المؤسسة أدرجت الزيادة المقررة في ميزانية القطاع النفطي للعام الجاري وأشار إلى أن كامل المقترح أصبح لدى وزارة المالية بانتظار ردها بشأن تطبيقه من عدمه.

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