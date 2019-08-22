اخبار ليبيا الان

موظفو حقل الفيل يستعدّون للاحتجاج على مرتباتهم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مهندس يعمل في حقل “أبو الطفل” النفطي في حديث لـ 218  إن العاملين في الحقل سينظمون وقفات احتجاجيّة متتالية حتى يتمّ تنفيذ مطالبهم المتمثّلة في تطبيق قرار زيادة مرتبات القطاع بنسبة (67%).

وشدّد المصدر ذاته على أن العاملين ليس لديهم أي نية لإغلاق وتعطيل الإنتاج، مشيرا إلى أن النفط يخص الليبيين كافة لكن مطالبهم ستستمر بشكل سلمي.

ويعود قرار الزيادة لعام 2013، إلا أنه تم تجميده بعد إغلاق الموانئ النّفطيّة حينها من قبل الجضران ما تسبّب في تعثّر تنفيذه لقلة الإيرادات.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنيّة للنفط صنع الله في وقت سابق أن المؤسسة أدرجت الزيادة المقررة في ميزانية القطاع النفطي للعام الجاري وأشار إلى أن كامل المقترح أصبح لدى وزارة المالية بانتظار ردها بشأن تطبيقه من عدمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك