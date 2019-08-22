الخليج العربي تواصل تنفيذ مشاريع معالجة المياه المصاحبة للإنتاج

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، تواصل تنفيذ عدة مشاريع تتعلق بمعالجة المياه المصاحبة للإنتاج، حيث يتم إيقاف تصريف المياه في المناطق المجاورة للتجمعات السكانية والعمل على التخلص منها بطرق آمنة ومحافظة على البيئة.

وأوضحت الشركة، أن من ضمن المشاريع القائمة، مشروع إدارة ومعالجة المياه في منطقة التعاقد 91 النافورة – أوجلة، والذي يشرف عليه الفريق المشترك لمشروع منطقة التعاقد 91، حيث تم التعاقد على تصنيع وتركيب وتشغيل وحدات لمعالجة المياه في المجمعات، وفي هذا الصدد باشر مهندسو الفريق برئاسة مدير الفريق المشترك فهمي شعيب بالبدء في مرحلة الاختبارات المبدئية لإحدى وحدات معالجة المياه، والتي سيتم تركيبها في المجمع رقم 6، هذه الاختبارات والتي تعتبر جزءًا من متطلبات اختبار القبول (Factory acceptance test) ستستمر لمدة أسبوع وسيتم المباشرة في تركيب بقية الوحدات تباعاً حسب وصولها للحقل، وقد أكد فهمي شعيب على أن أول وحدة ستكون جاهزة للتشغيل مع نهاية هذا العام، وذلك حسب الجداول الزمنية الموضوعة من قبل المصنع ومقاول التركيب والتدشين.

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