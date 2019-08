وصول قافلة طبية لنازحي مدينة مرزق

المتوسط:

قامت إدارة مركز سبها الطبي، بالبدء في تجهيز قافلة طبية متكاملة سترسل من قبل المركز إلى مخيم نازحي مدينة مرزق في سبها.

كما سيرافق فريق طبي متكامل بكامل التجهيزات، لتقديم الخدمات الصحية للنازحين .بعد ما قامت إدارة المركز وفريق طبي مصاحب لها بزيارة مواساة لأهالي مخيم النازحين جراء الأحداث المسلحة المندلعة على مستوى بلدية مرزق.

كما اجتمع مسؤولو المركز مع رئيس لجنة الأزمة ببلدية مرزق، لمناقشة وتقييم الأوضاع الصحية للأهالي والوقوف على احتياجاتهم .

