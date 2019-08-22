السراج يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث ملف النفط واحتياجاته

ليبيا – عقد رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأربعاء اجتماعاً لبحث ملف النفط واحتياجاته.

الاجتماع ضم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي كل من وزير تخطيط الوفاق الطاهر الجهيمي ووزير مالية الوفاق فرج بومطاري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

وتناول الاجتماع الاستثمار في قطاع النفط وتنفيذ خطط لتطويره بشكل فعال ليحقق القطاع عوائد مالية إضافية تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني بمجالاته المختلفة وتحسين وتطوير قطاع الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع التنمية والاعمار بمختلف مناطق ليبيا.



وجرى نقاش مستفيض حول تدبير تمويل إضافي للمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة القادمة لتنفيذ هذا التوجه.



كما اتفق خلال الاجتماع على تحديد ميزانية اعتبارية لتبدأ المؤسسة الاستثمار في القطاع الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية في البلاد لتتمكن المؤسسة من رفع الإنتاج وزيادة معدلات التصدير وأداء مهامها الشاملة لعمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية وكافة خطط التطوير خلال السنوات القادمة.