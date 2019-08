المتوسط:

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إحالة مقترح وزارة التعليم بشان إنشاء مصلحة للنقل الطلابي، للدراسة من الناحية الفنية وتحديد الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ المقترح، وكذلك هيكلها التنظيمي والإداري والاستفادة من الدراسات المعدة من قبل مصلحة النقل البري و مقترحاتها بالخصوص .

جاء ذلك الاجتماع العادي السادس للعام 2019 لمجلس الوزراء بحضور النائبين بالمجلس أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان

كما ناقش المجلس الاوضاع الأمنية في مدينة مرزق، ومعالجة مشكلة النازحين من المدينة و إيصال المساعدات الانسانية لهم، والعمل على تأمين احتياجات النازحين جراء العدوان على طرابلس .

واطلع السراج الحاضرين علي اخر التطورات والمستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، وتطورات المعارك على الأرض واكد ضرورة التوفير المستمر لمتطلبات المعركة .

وناقش المجتمعون الموضوعات المحالة من قبل الوزارات والهيئات المختلفة واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة، وفي هذا الاطار.

The post “السراج” يحيل مقترح إنشاء مصلحة للنقل الطلابي للدراسة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية