إحباط تسلل 4 أشخاص إلى ليبيا عبر الحدود

المتوسط:

تمكنت قوات الأمن المصرية، من إحباط تسلل 4 أشخاص إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود نحو ليبيا، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وذكرت مصادر إعلامية أن اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، تلقى إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 4 متهمين والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

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