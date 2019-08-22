الوطنية للنفط يبحث الدراسة البيئية مع معهد النفط

عُقد خلال اليومين الماضيين، الاجتماع الفني الثاني لعام 2019، بين المؤسسة الوطنية للنفط والمعهد الليبي للنفط، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسة البيئية في المنطقة الغربية والتي يشرف عليها المعهد، ومراحل البدء في الدراسة البيئية بمنطقة التعاقد الخاصة بشركة زلاف لاستكشاف النفط والغاز، واستعراض إجراءات وبرامج الأمن والسلامة بالمعهد، والتحديات والحلول المقترحة لتخطي الصعوبات.

كما تطرق المجتمعون إلى نشاطات المعهد في مجالات الهندسة النفطية والتجارب المعملية للعينات اللبية وخواص موائع المكمن، ونشاط مكتب الدراسات وعلوم الأرض، والميزانية المعتمدة للعام 2019 والمقترحة للعام 2020.

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