«سبها الطبي» يجهز قافلة طبية إلى مخيم النازحين من مرزق

بدأت إدارة مركز سبها الطبي، الأربعاء، تجهيز قافلة طبية متكاملة إلى مخيم النازحين من مدينة مرزق في سبها، وسيصحبها فريق طبي مجهز؛ لتقديم الخدمات الصحية للنازحين.

وزار وفد من الإدارة مع فريق طبي، أهالي المخيم، والتقى رئيس لجنة الأزمة ببلدية مرزق، لمناقشة وتقييم الأوضاع الصحية للأهالي والوقوف على احتياجاتهم، حسب بيان المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتواصل المركز مع وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، بخصوص ما يحتاجه لتلبية المتطلبات الطبية للنازحين خلال هذه الفترة. ومن جانبه، أكد عقوب أن الوزارة ستوفر كل الاحتياجات، مشددًا على ضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة للنازحين، وستواصل الوزارة متابعة الخدمات الطبية المقدمة من المركز للنازحين.

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