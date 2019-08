عسكري إيطالي يذكر برفض مجلس الأمن انطلاق قوارب المهاجرين من ليبيا

المتوسط:

قال رئيس الأركان الأسبق للجيش الإيطالي، ماريو أربينو، إن العملية التي انتهجتها إيطاليا في الماضي لمواجهة أزمة المهاجرين، والتي تحمل اسم «بحر آمن» عارضها مجلس الأمن الدولي في مرحلتها الثالثة، والتي «كان عليها منع انطلاق قوارب الهجرة من السواحل الليبية».

وأضاف أربينو، إنه «لم يكن لدى الناتو والبعثات الأوروبية هدف مباشر يتمثل في نقل المهاجرين، بل الدفاع عن الحدود».

وأكمل: «لكنها تحولت في النهاية إلى نوع من عملية (بحرنا)، كذلك عملية صوفيا»، في إشارة منه إلى دعوة بابا الفاتيكان، فرنسيس إلى استقبال المهاجرين، معقبًا: «الأمر سيخلق صورة جميلة مع البابا فرنسيس، وكثير من النفوس الطيبة، لكن بالتأكيد لن تحقق مصالح إيطاليا».

