حاج ليبي يتحدى كبر سنه ويجتاز إمتحانات الثانوية العامة

تمكن الحاج الليبي محمد بولغيب العقوري أحد مشايخ قبيلة العواقير، من اجتياز امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتحقيق معدل بنسبة 75% وبتقدير جيد جداً.

ورغم تجاوزه الـ66 عاماً، لم يضع الحاج محمد بولغيب تقدمه بالسن عائقاً لتحقيق ما يصبو إليه، حيث التحق باحد مدارس بلدية سلوق قبل سنوات، لينهي الرحلة التي بدأها بحصوله على شهادة الثانوية العامة.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ثمنوا وأشادوا بالانجاز الذي تمكن هذا الرجل من تحقيقه ، عادين ما قام به مثالاً للمثابرة والاجتهاد.

من جانبه، أكد بولغيب في تصريحات صحفية إنّه لم يجد صعوبة في استكمال تعليمه رغم كبر سنه، مشيراً إلى أنّ حبّه للقراءة سيدفعه إلى استكمال مسيرته التعليمة مستقبلاً.

قصة نجاح الحاج محمد بوغليب، تؤكد حتماً أن العمر ليس حاجزاً للعلم ومواصلة التعلم، وأن العلم ليس حكراً على أحد .

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