المتوسط:

أعلن مهندس يعمل في حقل “أبو الطفل” النفطي إن العاملين في الحقل سينظمون وقفات احتجاجيّة متتالية حتى يتمّ تنفيذ مطالبهم المتمثّلة في تطبيق قرار زيادة مرتبات القطاع بنسبة (67%).

وأكد المصدر أن العاملين ليس لديهم أي نية لإغلاق وتعطيل الإنتاج، مشيرا إلى أن النفط يخص الليبيين كافة لكن مطالبهم ستستمر بشكل سلمي.

ويعود قرار الزيادة لعام 2013، إلا أنه تم تجميده بعد إغلاق الموانئ النّفطيّة حينها من قبل الجضران ما تسبّب في تعثّر تنفيذه لقلة الإيرادات.

The post عمال حقل أبو الطفل النفطي يستعدون لتنظيم وقفات احتجاجية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية