مصدر يفند سيطرة قوات الوفاق على منطقة السبيعة

أخبار ليبيا24

فند مصدر مطلع الأخبار التي تتداولها مواقع وصفحات تابعة ومؤيدة لحكومة الوفاق على مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة قوات الوفاق على منطقة السبيعة جنوب طرابلس.

وأكد المصدر أن الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية هي من تسيطر على منطقة السبيعة.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة قامت بعملية استدراج ناجحة نفذت منذ صباح أمس الأربعاء لاستهداف القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة نشرت مساء أمس الأربعاء صور ومقاطع فيديو من جزيرة “السبيعة” لإثبات سيطرتهم على المنطقة ودحض الشائعات وأكاذيب الوفاق.ـ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24