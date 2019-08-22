وزير الخارجية والتعاون الدولي يزور مقر الوزارة القيد الانشاء

البيضاء 22 اغسطس 2019 (وال ) – قام معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج بجولة ميدانية لمبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي القيد الانشاء في مدينة البيضاء للوقوف على مراحل الانجاز في اعمال البناء الجارية في المبنى .

وشدد معاليه في الزيارة التي أجريت أول أمس الثلاثاء على ضرورة الاسراع في اتمام هذا الصرح الحضاري الجديد في الزمن المحدد لإنجازه مع مراعاة المواصفات الفنية للمبنى. (وال – البيضاء ) ر ع / رس

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