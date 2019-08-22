اخبار ليبيا الان

 معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي يناقش تطوير الوزارة مع مدراء الادارات السياسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 22 اغسطس 2019( وال ) – عقد معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة  الدكتور عبد الهادي الحويج أمس الأربعاء  اجتماعا  مع السادة مدراء الادارات السياسية , بحضور سعادة السيد وكيل الوزارة حبيب الميهوب  والسيد  مدير مكتب الوزير عبد الحميد المقيرحي  

و بحث الاجتماع عدة مواضيع هامة تهدف تطوير العمل بالوزارة من خلال اعادة تنسيب الموظفين على الادارات التي تحتاج الى دعم سياسي واداري .

واتفق على تقديم خطة للتدريب وتأهيل الموظفين ، بالإضافة الى ذلك تناول الاجتماع مناقشة اخر تطورات العلاقات الليبية مع دول العالم.(وال – بنغازي ) رس

                

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك