 معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي يناقش تطوير الوزارة مع مدراء الادارات السياسية

البيضاء 22 اغسطس 2019( وال ) – عقد معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج أمس الأربعاء اجتماعا مع السادة مدراء الادارات السياسية , بحضور سعادة السيد وكيل الوزارة حبيب الميهوب والسيد مدير مكتب الوزير عبد الحميد المقيرحي

و بحث الاجتماع عدة مواضيع هامة تهدف تطوير العمل بالوزارة من خلال اعادة تنسيب الموظفين على الادارات التي تحتاج الى دعم سياسي واداري .

واتفق على تقديم خطة للتدريب وتأهيل الموظفين ، بالإضافة الى ذلك تناول الاجتماع مناقشة اخر تطورات العلاقات الليبية مع دول العالم.(وال – بنغازي ) رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال