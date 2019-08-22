مقتل الإرهابي “محمد الكرشيني” في ظروف غامضة بمصراتة

العنوان_مصراتة

كشفت مصادر صحفية أن االإرهابي محمد الكرشيني الهارب من بنغازي قتل في ظروف غامضة برصاص مسلح مساء أمس الأربعاء في مدينة مصراتة.

وأوضحت المصادر أن محمد محمد عبدالسميع الكرشيني من مواليد 1983 ومن سكان حي الماجوري – بنغازي يعد أحد قيادات تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي بعد انضمامه له برفقة إخوته خلال العام 2012.

و الإرهابي محمد من داعمي تنظيم أنصار الشريعة بالأموال ويعتبر هو وإخوته مقربين من أمير تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا “محمد الزهاوي” وخاصة شقيقه القيادي الإرهابي “علي” مواليد 1980 والمكنى “أبوليث”.

وذكر المصدر أن “محمد” هرب برفقة بقية أسرته إلى مدينة مصراتة بعد انطلاق عملية الكرامة في مدينة بنغازي خلال العام 2014، واستقر هناك وافتتح متجر للملابس في سوق عام معروف في المدينة.

وأشار المصدر إلى أن تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وعبر ذراعه العسكرية وما يعرف “مؤسسة طالوت ” قد أقدمت على صنع مدفع محلي وأطلقت عليه اسم “مدفع الكرشيني”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية