خارجية المؤقتة تؤكد ضرورة محاسبة الدول الداعمة للإرهاب

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة دعمها الكامل لضحايا الإرهاب العالمي والتطرف الديني، تقديرا لجهود الناجين من العمليات الإرهابية وصمودهم وسعيهم لنيل حقوقهم .

وأكدت الخارجية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم ، على ضرورة الحساب العاجل للإرهابيين ولكل الدول الداعمة له، التي فتحت خزائنها للإرهابيين والمليشيات ذات الإيدلوجية الإجرامية، سواء بالتمويل أو التسليح أو توفير ملاذات آمنة ومنابر إعلامية لنشر التطرف والإرهاب.

كما جددت دعمها للقوات المسلحة في حربها الشاملة على الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله بكل حزم وقوة، مؤكدة على حماية حق الليبيين في العيش بوطن وأمن يخلو من مظاهر الإرهاب والتطرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا