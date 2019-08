المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة في فاليتا مع وزير خارجية مالطا كارميلو أبيلا، وناقش معه آخر التطورات في ليبيا وجهود الأمم المتحدة فيما يتعلق بالهجرة.

وشدد الطرفان، على ضرورة استئناف عملية سياسية بتيسير من الأمم المتحدة كحل وحيد لإنهاء الأزمة الليبية.

