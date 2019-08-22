الأرصاد: استقرار الطقس على أغلب المناطق.. وسحب رعدية في تبستي والعوينات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء الطقس مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا، نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي ينتج عنه استقرار في العوامل الجوية، بينما تتأثر مناطق أقصى الجنوب بتقلبات جوية مصحوبة بتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على مناطق تبستي والعوينات.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال بين 27 و35 درجة مئوية، وبينما تتراوح على أغلب مناطق الوسط والجنوب بين 35 و41 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية، بينما تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب الرعدية هذا اليوم على مناطق أقصى الجنوب الغربي، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، خصوصًا على القطرون.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و41 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو:

تتكاثر السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر على مناطق تبستي والعوينات وأقصى الجنوب الشرقي، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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