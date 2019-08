المتوسط:

قام المجلس المحلي المنصورة بالتعاون مع اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين بتزويد المركز الصحي- شهداء المنصورة بمواد طبية للاستعمال اليومي للمرضى والنازحين.

كما وجه الشكر والتقدير للجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين على مجهوداتهم المبذولة من خدمة الوطن والمواطن.

