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مصادر عسكرية تتحدث عن خلافات تُزعزع صفوف الوفاق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر عسكرية عن نشوب خلافات بين المجموعات المُسلحة التابعة للوفاق، مُشيرة في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن هذه الخلافات أصبحت تُظهر أكثر طبيعة العلاقات بين هذه المجموعات.

وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، فإن “الخلافات المكتومة” التي زعزعت صفوف الوفاق جاءت إثر الخسائر المالية والبشرية الكبيرة التي تكبدتها هذه المجموعات خلال مواجهاتها الأخيرة ضد الجيش الوطني.

واندلعت ليلة الأربعاء اشتباكات مسلحة بين كتيبة معمر الضاوي التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق وكتيبة فرسان جنزور التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أُغلق على إثرها الطريق الساحلي الرابط مدينتي طرابلس والزاوية.

وفي سياق مُتصل، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، أن المجموعات المُسلحة التابعة للوفاق بدأت تفشل في إقناع الشباب بالقتال في صفوفها، كونها “تلفظ أنفاسها الأخيرة” وهو ما دفعها للاستعانة بمن وصفهم بـ”المرتزقة التشاديين”، حسب وصفه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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